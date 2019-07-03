الإطاحة بشاب تعمد تحطيم سيارة متوقفة بالقصيم في مقطع متداول

القصيم(صدى):

أطاحت الجهات الأمنية في منطقة القصيم بشاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الشاب أحيل للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة.

أظهر مقطع متداول شاب يقف بجوار مركبة متوقفة أمام منزل مالكها ويقوم بتحطيم كامل نوافذها والاصطدام المتعمد بها، مما أشعل غضب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة وجعلهم يطالبون الجهات المعنية بتوقيع عقوبة صارمة ضده ليكون عبرة لغيره.