بالصور.. الصور التوقعية لـ ” كيا موهافي ” 2020

سول(صدى):

نشر موقع ” Kolesa.ru ” رسم صور توقعية لـ ” كيا موهافي 2020 ” ، وذلك بالاعتماد على سيارة ماستربيس الاختبارية الممهدة لها وبعض الصور التجسسية.

وبالنظر لهذا الرسم، فلا يظهر فارق بين ” موهافي ” وماستربيس، ولكن مع التدقيق نلاحظ العجلات الأصغر ومصابيح الضباب الأكثر عملية.

وبينما تستوحي ” موهافي ” الكثير من ملامح تصميمها من تيلورايد، إلا أن الاثنان يعتمدان على منصات مختلفة، فشبكة التهوية الجريئة والمقدمة المستقيمة وتصميم المصابيح الأمامية، كلها علامات مأخوذة من تيلورايد.

أما عن الخلف فتختلف قليلاً في الخلف؛ لتشابه موهافي السيارة الاختبارية أكثر مع المصابيح الخلفية العريضة وشعار موهافي الجريء.