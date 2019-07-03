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وفاة لاعبة منتخب سويسرا في حادث سباحة

وفاة لاعبة منتخب سويسرا في حادث سباحة
نواف السالم(صدى):

توفت لاعبة منتخب سويسرا للسيدات فلوريانا إسماعيلي، في حادث سباحة ببحيرة كومو الإيطالية.

وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم، وفاة ” إسماعيلي ” بعد عثور السلطات الإيطالية على جثتها، بعد عمليات بحث مطولة.

وقال الاتحاد في بيان له ” يحمل الاتحاد السويسري لكرة القدم المهمة الشاقة المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة لاعبة المنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي، نشعر جميعًا بالحزن “.

كما أشار إلى أن ” إسماعيلي ” قفزت في مياه بحيرة كومو من قارب يوم السبت الماضي، واختفت بعد ذلك ولم تظهر على السطح مرة أخرى.


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