وفاة لاعبة منتخب سويسرا في حادث سباحة

نواف السالم(صدى):

توفت لاعبة منتخب سويسرا للسيدات فلوريانا إسماعيلي، في حادث سباحة ببحيرة كومو الإيطالية.

وأكد الاتحاد السويسري لكرة القدم، وفاة ” إسماعيلي ” بعد عثور السلطات الإيطالية على جثتها، بعد عمليات بحث مطولة.

وقال الاتحاد في بيان له ” يحمل الاتحاد السويسري لكرة القدم المهمة الشاقة المتعلقة بالإبلاغ عن وفاة لاعبة المنتخب الوطني فلوريانا إسماعيلي، نشعر جميعًا بالحزن “.

كما أشار إلى أن ” إسماعيلي ” قفزت في مياه بحيرة كومو من قارب يوم السبت الماضي، واختفت بعد ذلك ولم تظهر على السطح مرة أخرى.