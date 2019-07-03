وظيفة شاغرة في هيئة التقييس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس والماجستير، للعمل بمسمى (أخصائي مطابقة).

وأكدت الهيئة، أن الأولوية لمواطني الدول الأعضاء، ودرجة البكالوريوس أو ماجستير هندسة أو علوم، وخبرة لا تقل عن 6 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير في مجالات البنية التحتية للجودة، مع خبرة في تقويم المطابقة وخدمات التعيين.

وشددت على وجود خبرة في مجال تعيين جهات تقوم المطابقة وفقاً للمتطلبات الخليجية، وخبرة في مجال المنظومة الخليجية لتقويم المطابقة، وخبرة في مجال شهادات المطابقة ويفضل في مجال النظام الخليجي لتتبع المطابقة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته.

يأتي ذلك بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية واجتياز ما يتقرر من اختبارات تحريرية ان وجدت بمعدل لا يقل عن 75%، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة؛ بينما يفضّل من لديه معرفة بمتطلبات وإجراءات النظام الخليجي لتعيين لجهات تقويم المطابقة.

ويفضّل من لديه معرفة عملية في مجال المنظومة الخليجية لتقويم المطابقة، والمعرفة بمجال تقييم جهات تقوم المطابقة وفقا لمتطلبات المواصفات الدولية، كما يفضّل من لديه معرفة مجالات اختبارات الكفاءة، ومن لديه معرفة بالمتطلبات الدولية في مجال أنظمة ومواصفات المطابقة الدولية وبمتطلبات WTO/TBT.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/07/15م، وذلك من خلال الرابط التالي: هنا