حقيقة استدعاء الدكتورة خلود ونهى نبيل للنيابة

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، حقيقة استدعائها بالنيابة العامة، لترويجها منتجات طبية غير مرخصة، مؤكدة أن ما تقوم بترويجه مرخص مئة في المئة من قبل وزارة الصحة.

وأكدت الدكتورة خلود، أنه لم يتم استدعاؤها من قبل النيابة، لافتة إلى أنها ستقوم بتوثيق دخولها التحقيق بالفيديو ونشر ذلك على حساباتها في حال استدعائها، مضيفة: ” الطبيب (الذي اتهمها بالإعلان عن منتجات صحية غير مرخصة) يشهّر بها بهدف الشهرة فقط ولمصلحته ومصلحة الأطباء المتخصصين في عمليات التكميم بإحدى المستشفيات الخاصة”.

وتابعت: ” خاصة أن المنتج الطبي كان له انعكاسات عليهم، بعد ارتفاع نسبة شرائه إلى ما يقارب 6000 حبة يوميًا “؛ فيما نفت الفاشنيستا نهى نبيل استدعاءها من قبل النيابة العامة، وترويجها منتجات طبية غير مرخصة، مؤكدة أن ما أثير من إحالتها للنيابة مجرد إشاعة.

ومن الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت سابقًا عن إحالتها عددًا من مشاهير مواقع التواصل للنيابة العامة، لنشرهم منتجات صحية غير مرخصة.