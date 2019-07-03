صورة مؤثرة للحظة وداع الشيخ سلطان القاسمي أثناء دفن جثمان نجله
وثقت عدسات المصورين لحظة مؤثرة أثناء دفن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات لنجله المرحوم “خالد ” اليوم الأربعاء بعد جنازة مهيبة .
وأظهرت الصور ة إنحناء الشيخ ” القاسمي ” ليلقي نظرة الوداع على نجله – رحمه الله – بعد أن ذهب لمثواه الاخير بمقبرة “الجبيل ” .
وكانت جموع غفيرة قد شيعت جنازة المرحوم ، بعد إقامة صلاة الجنازة بمسجد الملك فيصل بالشارقة ، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي لمواساة الشيخ سلطان القاسمي .
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