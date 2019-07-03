  • الأربعاء 3

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. صورة مؤثرة للحظة وداع الشيخ سلطان القاسمي أثناء دفن جثمان نجله

صورة مؤثرة للحظة وداع الشيخ سلطان القاسمي أثناء دفن جثمان نجله

صورة مؤثرة للحظة وداع الشيخ سلطان القاسمي أثناء دفن جثمان نجله
أبو ظبي(صدى):

وثقت عدسات المصورين لحظة مؤثرة أثناء دفن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة بالإمارات لنجله المرحوم “خالد ” اليوم الأربعاء بعد جنازة مهيبة .

وأظهرت الصور ة إنحناء الشيخ ” القاسمي ” ليلقي نظرة الوداع على نجله – رحمه الله – بعد أن ذهب لمثواه الاخير بمقبرة “الجبيل ” .

وكانت جموع غفيرة قد شيعت جنازة المرحوم ، بعد إقامة صلاة الجنازة بمسجد الملك فيصل بالشارقة ، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي لمواساة الشيخ سلطان القاسمي .

إقرأ أيضاً :

بالصور.. تشييع جثمان الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي بالشارقة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *