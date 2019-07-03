بالصور.. دولة عربية ضمن قائمة أضخم 10 جيوش في العالم 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمثل الأفراد الفاعلون في الخدمة العسكرية رأس الحربة لأي جيش، حيث يعتبر عدد الجنود النشطين من العناصر المهمة في تفوق الجيوش وترتيبها على الساحة العالمية.

وحول أضخم 10 جيوش في العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، اواها: الصيني: حتل الجيش الصيني المرتبة الأولى في قائمة أضخم جيوش العالم من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، إذ يضم عدداً هائلاً من القوات الفاعلة تقدر بنحو 2.183.000 جُندي،

الهند وأمريكا: أما في المرتبة الثانية تأتي الهند التي يضم جيشها 1.362.000 من الجنود الفاعلين في الخدمة تلتها الولايات المتحدة بـ1.281.900 جندي نشط.

كوريا الشمالية وروسيا: تأتي في المرتبة الرابعة كوريا الشمالية بعدد 1.280.000 جندي فاعل متفوقة بذلك على روسيا التي احتلت المرتبة الخامسة عالمياً بـ 1.013.628 من قوات الجيش الفاعلة في الخدمة.

باكستان وكوريا الجنوبية: وفي المرتبة السادسة جاءت باكستان بـ654.000 جندي فاعل، متخلفة بذلك بشكل كبير عن منافستها الأبرز جارتها الهند، أما في المرتبة السابعة تأتي كوريا الجنوبية بعدد 625.000 جندي فاعل متخلفة هي الأخرى عن جارتها ومنافستها الشمالية.

إيران: احتلت إيران المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة بعدد 523.000 متفوقة بذلك على الكثير من جيوش المنطقة، وفقاً للموقع ذاته.

فيتنام ومصر: في المرتبة التاسعة تأتي فيتنام بعدد جنود فاعلين بلغ 482.000 جندي، فيما احتلت مصر التي يعد جيشها الأقوى عربياً المرتبة العاشرة من حيث عدد الجنود الفاعلين في الخدمة، حيث بلغ عدد أفراد جيشها الفاعلين 440.000 جندي.