متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشفت آشا هربرت، طبيبة الصحة العامة وخبيرة النوم، عن طرق التخلص من التبول الليلي المتكرر الذي قد يسبب إحراجًا لبعض الرجال؛ لافتة إلى أنه في حال استيقظ الناس عدة مرات، سيعانون من قلة النوم التي يمكن أن تؤثر على الإنتاجية في العمل والمزاج العام.

وأوضحت هربرت، أنه من بين طرق العلاج، حاول ألا تشرب الكثير من السوائل قبل ساعتين إلى 3 ساعات من الخلود إلى النوم، وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو الكحول لأنها يمكن أن تحفز التبول، وإذا كنت تقرأ أو تشاهد التلفاز في النهار أو خاصة في المساء، فارفع ساقيك لمساعدة الجسم على تجفيف السوائل الزائدة قبل النوم.

وأضافت: ” اذهب إلى الحمام، وانتظر مدة 10 دقائق، ثم اذهب مرة أخرى لتفريغ مثانتك بالكامل “؛ متابعة: ” إذا لاحظت حدوث تغيير في عادات النوم مع الاستيقاظ المتكرر لدخول المرحاض، فيجب معالجة المشكلة لاستبعاد أي أعراض مشبوهة ” .