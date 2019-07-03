” الحصيني ” : اليوم تبدأ الجوزاء وتكثر فيها رياح السموم

عادل الحربي(صدى):

كشف عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية، أن اليوم الأربعاء تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوم.

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن ” الجوزاء ” تظهر فيه ” الهقعة – والهنعة ” لكل واحد منها 13 يوماً، كما تكثر في الجوزاء رياح السموم.

وأضاف: ” فيها جمرة القيض حيث يبلغ الحر أشده، فيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض ” .

واستكمل ” الحصيني ” في سلسلة تغريدات أخرى: ” الجوزاء يتوفر فيه الرطب بشكل ظاهر، و تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة والخيار، وينقص النهار ويزيد الليل ” .

وعن أيام ” الهقعة ” ، قال: ” إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة واردفتها الهنعة ” .