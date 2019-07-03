دعم مركز التأهيل الطبي في حفرالباطن بأجهزة ومعدات جديدة

محمد السعران(صدى):

دعمت صحة حفرالباطن مركز التأهيل الطبي بأجهزة ومعدات طبية حديثة، وذلك في إطار السعي لتطوير الخدمات المقدمة وتحسين معدلات الأداء وتجويد الخدمة الصحية، حيث شمل الدعم جهاز تحريك مفصل الكتف الذي يستخدم في تمرين المفصل بعد الاصابات الرياضيه كخلع الكتف وفي حالات تصلب مفصل الكتف مع كبار السن ومرضى الجلطات الدماغيه.

كما تم دعم المركز بجهاز تحريك مفصل الكف، حيث يعتبر هذا الجهاز متطور ويعمل آليآ على تحريك مفصل الكف حسب عدة برامج موجوده في الجهاز يختار المعالج حسب حالة المريض، ويستخدم في حالة تصلب مفصل الكف مع مرضى الكسور وكذلك مرضى ضمور العضلات.

كما اشتملت تلك التحديثات التطويرية على جهاز الموجات الحرارية وهذا الجهاز عباره عن أشعة تحت الحمراء تتعمق داخل الجسم والعضلات وتساعد في شكل كبير في تحسن التشنج العضلي و مشاكل أسفل الظهر.

وكانت الصحة في حفرالباطن أنهت العمل على توسعة مركز التأهيل الطبي وتطوير بيئة العمل والتي ستنعكس ايجاباً في تطوير مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين.