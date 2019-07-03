اعترافات مثيرة لسائق الحافلة العمانية المنكوبة بدبي التي أسفرت عن وفاة 17 شخصا

أبو ظبي(صدى):

قرر القضاء الإماراتي تأجيل الحكم في قضية سائق الحافلة العمانية المتهم بقتل 17 شخص وإصابة آخرين بالخطأ ، إلى 9 يوليو الجاري .

وكانت الحافلة متجهة من مسقط إلى دبي في رحلة سياحية خلال إجازة عيد الفطر الماضي ليقع حادث مروري مروع مسفراً عن الضحايا فضلاً عن 13مصاب آخر .

وخلال جلسة القضية أمس الثلاثاء ، أعترف السائق بذنبه ، مبيناً أنه قام بإنزال مظلة الزجاج الأمامي لتجنب آشعة الشمس إذ لم يكن يرى الطريق جيداً ولم ينتبه للحاجز بالطريق ، وعندما لاحظه حاول تدارك الموقف لكنه لم يستطع ووقع الحادث .

من جانبها طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم الذي كان يقود الحافلة بسرعة كبيرة تجاوزت 90كم / ساعة ، بالسجن 7 سنوات مع الغرامة ودية قيمتها 3.4مليون درهم لصالح الورثة .

الجدير بالذكر أن النيابة أثبتت أن نسبة الحوادث بهذا الطريق صفر خلال الـ 10 سنوات الماضية ، وأن الطريق لم يكن ينقصه أي إرشادات .