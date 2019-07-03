بالفيديو.. ردة فعل صادمة لسيدة اكتشفت خيانة زوجها مع فتاة تعمل في محل بيتزا 

واشنطن(صدى):

دخل رجل أمريكي في علاقة غرامية مع امرأة أخرى تعمل في محل بيتزا في مدينة ” مانستر ” بولاية إنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، وعندما علمت زوجته أحضرت “ مطرقة ثقيلة ” وذهبت لتحطم نافذة المحل.

وتفصيلا، ولقنت المرأة زوجها وحبيبته درسا قاسيا، حيث كانت المطرقة الثقيلة في شنطة سيارتها، فأحضرت الزوجة الغاضبة ملابس زوجها وألقتها في الشارع كرد فعل على استيائها من تصرفه.

وقامت المرأة بتحطيم زجاج محل البيتزا وتم تحديد جميع الأطراف المسؤولة عن الواقعة، حيث أن المشكلة سيتم حلها وديا.

وصرخت المرأة في أشخاص كانوا موجودين وقت إقدامها على إلقاء ملابس الزوج في الشارع : “ إنه المسؤول لقد عرفها منذ 10 سنوات كاملة ”.