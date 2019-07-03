” تعليم الرياض ” تكشف تفاصيل جديدة عن مرشحات ” العارض الصحي “

حمود العنزي(صدى):

قامت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض خلال الأيام الماضية، باستقبال ثلاث مرشحات للوظائف التعليمية في مناطق: نجران، والجوف، والقصيم. بسبب ” عارض صحي “.

وأصدر المدير العام للتعليم في منطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، توجيها باستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن في القسم النسائي في الإدارة، وجاء التوجيه انسجامًا مع توجيهات وزير التعليم حمد آل الشيخ، بتسهيل كل السبل لمرشحي الوظائف التعليمية في جميع المناطق، وتسخير الإمكانات المادية والبشرية لراحتهم.

وكانت المرشحات الثلاث مقابلاتهن في ” نجران، والجوف، والقصيم ” وتعرّضن لعارض صحي حالَ دون تمكنهن من إجراء المقابلات في مناطق ترشحهن.