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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بالفيديو.. انحراف مفاجئ لمركبة عن الطريق السريع بالرياض

بالفيديو.. انحراف مفاجئ لمركبة عن الطريق السريع بالرياض
عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عن انحراف سيارة بشكل مفاجئ على طريق الدمام بالرياض وخروجها من الطريق السريع؛ مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ما تسبب في تباطؤ حركة السير.

وفي السياق نفسه، أوضح شاهد عيان أن السائق فيما يبدو كان غافلا عن الطريق ما تسبب في ارتباكه وانحرافه بسرعة كبيرة وخروجه من الطريق السريع واصطدامه بسيارة أخرى في طريق الخدمة.


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 4 ساعات

غافل يلعب بالجوال.
لعبة في عقله الجن انشاء الله ، هو ومن على شاكلته منمن يلعبون بالجوال ويتسببون في الحوادث.

[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 4 ساعات

الله يهديه . زين فيه كاميرا

[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 2 ساعتين

سليمه ان شاء الله …

[ عدد التعليقات: 5305 ] نشر منذ 2 ساعتين

ردع فعل متهورة

من سائق غافل

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