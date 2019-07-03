بالفيديو.. انحراف مفاجئ لمركبة عن الطريق السريع بالرياض

عادل الحربي(صدى):

كشف مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، عن انحراف سيارة بشكل مفاجئ على طريق الدمام بالرياض وخروجها من الطريق السريع؛ مما أدى إلى اصطدامها بالرصيف ما تسبب في تباطؤ حركة السير.

وفي السياق نفسه، أوضح شاهد عيان أن السائق فيما يبدو كان غافلا عن الطريق ما تسبب في ارتباكه وانحرافه بسرعة كبيرة وخروجه من الطريق السريع واصطدامه بسيارة أخرى في طريق الخدمة.