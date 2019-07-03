نجل زيدان يرفض الرحيل عن الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير إسبانية، اليوم الأربعاء، على رفض حارس ريال مدريد الثالث، لوكا زيدان، الرحيل عن بطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل؛ مشددًا على إنه يرغب في البقاء

وأشارت التقارير، إلى أن لوكا زيدان معروض على عدة أندية إسبانية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل التعاقد معه في الأيام المقبلة؛ بينما أبلغ مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، نجله بإمكانية رحيله عن صفوف ” الملكي ” في الصيف الجاري.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، يرغب في الاعتماد على تيبو كورتوا في حماية عرين الفريق في الموسم المقبل، مع عودة أندريه لونين من الإعارة من صفوف ليغانيس، ليكون الحارس الثاني مع رحيل كيلور نافاس ولوكا زيدان هذا الصيف.