” سيدروف ” عن الكاميرون: ندرة الأهداف أمر معتاد

طلال الغامدي(صدى):

صرح مدرب الكاميرون كلارنس سيدورف، بثقته في قدرة حامل اللقب على تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى؛ وذلك بعد أن تعادل دون أهداف في آخر مباراتين له بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في مصر.

وعن ذلك، قال ” سيدروف ” : ” تحسين الفاعلية أمام المرمى متعلقة ببعض التفاصيل ” ، مبينًا أن ندرة الأهداف أمر معتاد في بعض الأحيان في كرة القدم.

وتابع: ” في كرة القدم أحيانا لا تسجل في بعض الأسابيع، وقد لا يسجل مهاجمون لبضعة أشهر، نحن واثقون في أن المهاجمين سيسجلون لاحقاً ” .

وأضاف مدرب الكاميرون: ” سجلنا هدفين في أول مباراة، وأتيحت لنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني، هذه أمور تحدث، يجب أن نتحسن في بعض التفاصيل خاصة في الجزء الأخير بالملعب ” .

يُذكر أن الكاميرون تعادلت دون أهداف مع بنين أمس الثلاثاء، وذلك بعد التعادل بنفس النتيجة أمام غانا، بينما فازت 2-0 على غينيا بيساو في أول لقاء.