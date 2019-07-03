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” الجبير ” يكشف حقيقة وجود خيارات عسكرية لحماية حرية الملاحة بالخليج

” الجبير ” يكشف حقيقة وجود خيارات عسكرية لحماية حرية الملاحة بالخليج
علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير أن المناقشات جارية بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول لإتخاذ إجراءات لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي .

جاء ذلك في حوار معه لصحيفة ” جابان تايمز ” اليابانية ، دون الكشف عن إجراءات محددة غير أنه أوضح أنه يُجرى دراسة خيارات عسكرية وإقتصادية .

وقال “الجبير” في حديثه ، أن أي تهديد لحرية الملاحة بالخليج له تأثير على الإقتصاد العالمي بما فيه الإقتصاد الياباني .

وأضاف أن المناقشات جارية ، وكل دولة متضررة “يجب أن تسهم بطريقة أو بأخرى ” للحفاظ على مصالحها .

ورفض “الجبير” الإفصاح عن أية تفاصيل في الوقت الراهن إذ لا يزال المتخصصون بتلك البلدان يراجعون الخيارات .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 4 ساعات

قوما تعاونوا ما ذلوا

[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 3 ساعات

ليس فيه خير الا اجتثاث نظام الملالي وبعدها ينهار الحوثي العفن وحزب الشيطان .

[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 3 ساعات

صدقت يابو عبدالله مهما تضرب في الافعى ماتموت لاكن اذا ضربت راس الافعى تموت فورا وايران هي راس الافعى

[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 3 ساعات

اقمعوا طواغيت إيران تسلموا ..

[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 53 دقيقة

يا رجال والله معندك الا الضعوي أنت ومعازيبك
قص عليكم ترامب ولهط الفلوس
وخلاكم تحت رحمة الولي الفقيه

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