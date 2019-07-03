” الجبير ” يكشف حقيقة وجود خيارات عسكرية لحماية حرية الملاحة بالخليج
أكد وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير أن المناقشات جارية بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول لإتخاذ إجراءات لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي .
جاء ذلك في حوار معه لصحيفة ” جابان تايمز ” اليابانية ، دون الكشف عن إجراءات محددة غير أنه أوضح أنه يُجرى دراسة خيارات عسكرية وإقتصادية .
وقال “الجبير” في حديثه ، أن أي تهديد لحرية الملاحة بالخليج له تأثير على الإقتصاد العالمي بما فيه الإقتصاد الياباني .
وأضاف أن المناقشات جارية ، وكل دولة متضررة “يجب أن تسهم بطريقة أو بأخرى ” للحفاظ على مصالحها .
ورفض “الجبير” الإفصاح عن أية تفاصيل في الوقت الراهن إذ لا يزال المتخصصون بتلك البلدان يراجعون الخيارات .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 4 ساعات
قوما تعاونوا ما ذلوا
أبوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1498 ] نشر منذ 3 ساعات
ليس فيه خير الا اجتثاث نظام الملالي وبعدها ينهار الحوثي العفن وحزب الشيطان .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 3 ساعات
صدقت يابو عبدالله مهما تضرب في الافعى ماتموت لاكن اذا ضربت راس الافعى تموت فورا وايران هي راس الافعى
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 3 ساعات
اقمعوا طواغيت إيران تسلموا ..
عبدالله الزامل[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 53 دقيقة
يا رجال والله معندك الا الضعوي أنت ومعازيبك
قص عليكم ترامب ولهط الفلوس
وخلاكم تحت رحمة الولي الفقيه