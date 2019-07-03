” الجبير ” يكشف حقيقة وجود خيارات عسكرية لحماية حرية الملاحة بالخليج

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير أن المناقشات جارية بين حكومة المملكة والولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول لإتخاذ إجراءات لضمان حرية الملاحة في الخليج العربي .

جاء ذلك في حوار معه لصحيفة ” جابان تايمز ” اليابانية ، دون الكشف عن إجراءات محددة غير أنه أوضح أنه يُجرى دراسة خيارات عسكرية وإقتصادية .

وقال “الجبير” في حديثه ، أن أي تهديد لحرية الملاحة بالخليج له تأثير على الإقتصاد العالمي بما فيه الإقتصاد الياباني .

وأضاف أن المناقشات جارية ، وكل دولة متضررة “يجب أن تسهم بطريقة أو بأخرى ” للحفاظ على مصالحها .

ورفض “الجبير” الإفصاح عن أية تفاصيل في الوقت الراهن إذ لا يزال المتخصصون بتلك البلدان يراجعون الخيارات .