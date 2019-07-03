رامي مالك: دوري في جيمس بوند لن يكون إرهابيًا

واشنطن(صدى):

أكد الممثل الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك، أن الدور الذي سوف يلعبه في فيلم ” جيمس بوند ” المقبل لن يكون مرتبطا بـ ” عمل إرهابي “؛ لافتًا إلى أنه استغرق وقتا في التفكير لقبول دوره الجديد.

وقال رامي مالك أنه كان في حاجة للحصول على تأكيدات من المخرج الأمريكي كاري فوكوناجا بأن دوره لن يكون شخصية إرهابي يتحدث باللغة العربية: ” إنه دور رائع وأنا متحمس للغاية لأدائه، ولكن ذلك أمر تناقشت بشأنه مع كاري” .

وأضاف: ” قلت له لا يمكننا أن نربط الشحصية بأي عمل إرهابي يعكس أيدولوجية أو ديانة. هذا أمر لا أحبه، لذلك قلت إذا كنت اختارتني لهذا السبب إذن فأنا منسحب “؛ متابعًا: ” بدا من الواضح أن هذه ليست رؤية المخرج، لذلك فان الشخصية التي سوف ألعبها هى لإرهابي من نوع مختلف آخر ” .

وفي سياق متصل، يلعب مالك دور الشرير الرئيسي في فيلم بوند الجديد، الذي يعود من خلاله دانيال كريج لتجسيد شخصية العميل 007؛ بينما من المقرر عرض الفيلم في دور العرض في الثالث من أبريل 2020.