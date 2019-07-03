هل تعلم أن 10% من الإشاعات الحكومية تصدر من الخارج

علي القحطاني(صدى):

كشفت هيئة مكافحة الشائعات أن 10% من الإشاعات الحكومية تصدر من الخارج.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن لكل جهة حكومية متحدث رسمي مهمته توضيح الحقائق لوسائل الإعلام؛ للتأكد من صحة هذه المعلومات وتجنب الشائعات.