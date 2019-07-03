هل تعلم أن 10% من الإشاعات الحكومية تصدر من الخارج
كشفت هيئة مكافحة الشائعات أن 10% من الإشاعات الحكومية تصدر من الخارج.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن لكل جهة حكومية متحدث رسمي مهمته توضيح الحقائق لوسائل الإعلام؛ للتأكد من صحة هذه المعلومات وتجنب الشائعات.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يكفينا شرهم
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49788 ] نشر منذ 2 ساعتين
وال90% من وين😮
غندورة[ عدد التعليقات: 12780 ] نشر منذ 11 دقيقة
10% من الإشاعات الحكومية تصدر من [الخارج]🤔
يبقى 90%🤦♂
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ}
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(مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بلسانه وبقول لمعاذ بن جبل: «كُفّ عليك هذا»، فيقول معاذ: “يا نبي الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به”؟ فقال: «ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكبّ الناسَ في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»!