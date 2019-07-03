بالفيديو.. تركي ينظف فساد حزب أردوغان على طريقته

أنقرة(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة احتجاج ” تركي ” على حزب أردوغان ” العدالة والتنمية ” ، حيث قام بتطهير قاذورات حزب أردوغان بالكلور والمنظفات بحضور أكرم إمام أوغلو.

وجاء ذلك خلال أول يوم عمل لـ ” أوغلو ” ببلدية إسطنبول، حيث طالب الرجل التركي الحزب باتباع الديمقراطية والشفافية التي افتقدوها؛ خلال سيطرة حزب العدالة والتنمية و” أردوغان ” على إسطنبول.

يُذكر أن إمام أوغلو فاز برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى بفارق 13 ألف صوت متغلباً على رئيس البرلمان السابق بن علي يلدريم مرشح ” العدالة والتنمية ” ، حيث أن اللجنة العليا للانتخابات قررت إلغاء النتيجة وإعادة التصويت دون أسباب واضحة.

وتسبب هذا القرار في إثارة انتقادات دولية واتهامات من المعارضة بتآكل سيادة القانون، وخرج سكان في عدد من المناطق إلى الشوارع وهم يقرعون الأواني احتجاجاً على ذلك، حيث تم إعلان ” أوغلو ” رئيسًا للمرة الثانية بعد إعادة الانتخابات.