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لولو تتفاعل مع اليوم العالمي للتوقف عن استخدام الاكياس البلاستيكية

لولو تتفاعل مع اليوم العالمي للتوقف عن استخدام الاكياس البلاستيكية
تركية البدر(صدى):

قامت لولو السعودية رائدة تجارة التجزأة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا بإطلاق مبادرة لرفع وعي عملائها عن استخدام الأكياس البلاستيكية و ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية.
و قامت بتوزيع أكياس قابلة لإعادة الإستعمال في جميع فروعها حول المملكة لحث عملائها على استخدامها كل مرة يقومون بالتسوق من لولو و عدم استخدام الأكياس البلاستيكية.
و قامت بتوفير عرض خاص و هو عند قيامك بالتسوق في لولو هايبرماركت بقيمة 250 ريال ستحصل على كيس قابل لإعادة الإستخدام مجاناً.


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