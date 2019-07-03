لولو تتفاعل مع اليوم العالمي للتوقف عن استخدام الاكياس البلاستيكية

تركية البدر(صدى):

قامت لولو السعودية رائدة تجارة التجزأة في الشرق الأوسط و شمال افريقيا بإطلاق مبادرة لرفع وعي عملائها عن استخدام الأكياس البلاستيكية و ذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوقف عن استخدام الأكياس البلاستيكية.

و قامت بتوزيع أكياس قابلة لإعادة الإستعمال في جميع فروعها حول المملكة لحث عملائها على استخدامها كل مرة يقومون بالتسوق من لولو و عدم استخدام الأكياس البلاستيكية.

و قامت بتوفير عرض خاص و هو عند قيامك بالتسوق في لولو هايبرماركت بقيمة 250 ريال ستحصل على كيس قابل لإعادة الإستخدام مجاناً.