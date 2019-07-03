إليسا عن أزمة اللاجئين في لبنان: الوظائف تذهب إليهم وأتمنى عودتهم لبلادهم
أثارت الفنانة إليسا الجدل بتصريح جديد لها حول أزمة اللاجئين السوريين في لبنان ، مؤكدة أنها تتمنى عودتهم إلى بلادهم وبالمثل عودة اللاجئين الفلسطينين لتوفير الفرص الوظيفية لأبناء لبنان .
وقالت إليسا في لقاء تليفزيوني لها : أنا أتمنى أن يرجع اللاجئون لبلادهم، فأنا مع حق العودة إذا كان للفلسطينيين أو السوريين .
وتابعت : لبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة والوظائف للاجئين على حساب السوريين .
كما أعربت عن إنضمامها لموقف الحكومة اللبنانية بشأن عودة بعض اللاجئين إلى سوريا ، مؤكدة أن ذلك لا ينفي إحترامها لهم لأن بلادهم تحتاج إليهم أكثر من لبنان ، حسب قولها .
مغترب[ عدد التعليقات: 90 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب يا إليسا أنتي ليش بتتعري وبتغني ببلاد ثانية دام فيها مغنييين كفاية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ما أنتي كمان وافدة مثلك مثل السوريين والفلسطينيين
ولا تنسي كنتي قبلها وافدة بسورية (إجتياح إسرائيل لبيروت- حرب 2006 ) ولك أنتوا اللبنانيين أبشع من إسرائيل بتعضوا مو بس الأيد يلي أنمدت لكم بتعضوا أيد أمكم كرمال الدولار
كوكو لولو[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 دقائق
ومن حقنا كسعوديين طرد اللبنانيين من وظائفنا الي استحلوها وجعلها لابناء الوطن