إليسا عن أزمة اللاجئين في لبنان: الوظائف تذهب إليهم وأتمنى عودتهم لبلادهم

بيروت(صدى):

أثارت الفنانة إليسا الجدل بتصريح جديد لها حول أزمة اللاجئين السوريين في لبنان ، مؤكدة أنها تتمنى عودتهم إلى بلادهم وبالمثل عودة اللاجئين الفلسطينين لتوفير الفرص الوظيفية لأبناء لبنان .

وقالت إليسا في لقاء تليفزيوني لها : أنا أتمنى أن يرجع اللاجئون لبلادهم، فأنا مع حق العودة إذا كان للفلسطينيين أو السوريين .

وتابعت : لبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة والوظائف للاجئين على حساب السوريين .

كما أعربت عن إنضمامها لموقف الحكومة اللبنانية بشأن عودة بعض اللاجئين إلى سوريا ، مؤكدة أن ذلك لا ينفي إحترامها لهم لأن بلادهم تحتاج إليهم أكثر من لبنان ، حسب قولها .