الطالبة مها أبو جبل تحقق المركز الأول في التصميم الهندسي على مستوى المملكة

جازان(صدى):

حققت الطالبة مها أحمد أبو جبل إحدى طالبات فصول الموهوبات‬ في الثانوية الخامسة بتعليم جازان، المركز الأول في التصميم الهندسي والمركز الثاني بأفضل ‫ابتكار‬ على مستوى المملكة في ‫ملتقى رواد الابتكار الأول الصيفي‬ لعام ٢٠١٩ م الذي أقيم بمحافظة الأحساء.

وبهذه المناسبة، هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري، الطالبة وأسرتها على هذا المنجز الكبير، الذي يأتي استمرارًا للمنجزات الكبيرة التي حققها طلاب وطالبات تعليم جازان في مجالات الابتكار والتصميم والاختراع ويعكس تميزهم ومهاراتهم العالية، مشيدًا في الوقت نفسه بمشاريع الطالبة وتصاميمها المميزة التي تدل على موهبتها الكبيرة.

وأشار إلى أن الإدارة العامة تحرص على دعم مشاركة طلابها وطالباتها في المسابقات والمنافسات مما ينعكس إيجابيًا على قدراتهم الإبداعية ويحفزهم على مواصلة التميز والاستمرار في هذه المجالات ليكونوا فاعلين في نماء الوطن ونهضته ويسهموا في تحقيق رؤيته الطموحة، مقدمًا الشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا المنجز.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الموهوبات بتعليم جازان وداد سوادي أن الملتقى جاء بالتعاون بين وزارة التعليم ومؤسسة عبد المنعم الراشد الإنسانية، بمشاركة 50 طالبًا وطالبة من إدارات التعليم بالمملكة، بهدف تعليم المشاركين والمشاركات منهجية الابتكار وتدريبهم على استخدام تقنيات التصنيع الرقمي والبرمجة لتصميم مشاريع ابتكارية تشكّل حلولًا لمشكلات واقعية، كما يسهم في تدريب الطلاب والطالبات على تقديم ابتكارات نوعية تسهم في تنمية الوطن.

بدورها، عبرت الطالبة مها أبو جبل عن سعادتها بهذا الإنجاز، مؤكدة على الدور الكبير الذي يقدمه الملتقى في دعم الموهوبات وتنمية مواهبهن ليواكبن رؤية المملكة ٢٠٣٠، مشيدة بكل الجهود المبذولة من المشرفات لنجاح الملتقى ورعايتهن للموهوبات.