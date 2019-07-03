معرض سكني أكسبو عسير 2019.. يفتتح غداً بمركز الملك فهد الثقافي ” المفتاحة ” بأبها

أبها(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، يفتتح غداً معرض ” سكني اكسبو 2019 عسير ” ، الذي تنظمه وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو الجاري على ساحة مركز الملك فهد الثقافي بمدينة أبها.

ويهدف المعرض إلى خدمة مستفيدي برنامج “سكني”، حيث يقدم الحلول السكنية والتمويلية الشاملة للمستفيدين التي تمكنهم من تملك مسكنهم الأول.

ويأتي معرض “سكني اكسبو عسير 2019” في ظل النجاحات التي حققها “سكني اكسبو” في محطاته الثلاث السابقة في كل من الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، وما شهدته هذه المعارض من إقبال كبير من مستفيدي الوزارة والصندوق.

وتسعى وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من خلال هذا المعرض إلى تمكين مستفيدي برنامج “سكني” من تيسير رحلتهم لتملك مسكنهم الأول عبر جمع مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، ومقاولين، ومؤسسات تمويلية، وتوفير جميع حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد.

ويتيح المعرض للمستفيدين فرصة الالتقاء “بالمستشار العقاري” لتزويدهم بمجموعة من الحلول السكنية والتمويلية التي تساعدهم على الحصول على المسكن الذي يلبي رغباتهم ويناسب قدراتهم، كما يتيح لهم فرصة الالتقاء بالمطورين، وكذلك المقاولين والممولين، والتعرف على منظومة الحلول التمويلية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع الجهات التمويلية للحصول على “القرض العقاري المدعوم” ضمن مجموعة من البرامج السهلة والميسرة التي تلائم مختلف الشرائح.

يذكر أن برنامج سكني يتيح للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية تشمل الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين، إضافة لخيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي، أو تمويل القرض العقاري القائم، وخيار الأراضي المجانية التي تسلم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية من الحصول على السكن المناسب، ورفع نسبة التملك بين المواطنين إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% عام 2030.