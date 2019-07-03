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  3. آخر تطورات البحث عن الشاب المختفي بجازان بعد ضبط شخص يستخدم بطاقته البنكية

آخر تطورات البحث عن الشاب المختفي بجازان بعد ضبط شخص يستخدم بطاقته البنكية

آخر تطورات البحث عن الشاب المختفي بجازان بعد ضبط شخص يستخدم بطاقته البنكية
تركي السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بجازان على سيارة المواطن المفقود ليلة عيد الفطر الماضي ، بأحد الأودية بمنطقة جازان .

وتواصل الجهات الأمنية جهودها للعثور على المواطن الشاب”29 ” عام الذي إختفى أثره بعد خروجه من منزله في ظروف غامضة .

وكانت الشرطة قد عثرت بالفعل على بطاقة بنكية تخص الشاب أثناء محاولة أحد الأشخاص الصرف بها ، إلا أنه إدعى أنه وجدها بالشارع ، وفقاً لأسرة الشاب .

من جانبها تناشد الأسرة مساعدتها ومعاونة الجهود الأمنية في العثور على الشاب الذي مر شهر على إختفاءه .


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