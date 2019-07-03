آخر تطورات البحث عن الشاب المختفي بجازان بعد ضبط شخص يستخدم بطاقته البنكية

تركي السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بجازان على سيارة المواطن المفقود ليلة عيد الفطر الماضي ، بأحد الأودية بمنطقة جازان .

وتواصل الجهات الأمنية جهودها للعثور على المواطن الشاب”29 ” عام الذي إختفى أثره بعد خروجه من منزله في ظروف غامضة .

وكانت الشرطة قد عثرت بالفعل على بطاقة بنكية تخص الشاب أثناء محاولة أحد الأشخاص الصرف بها ، إلا أنه إدعى أنه وجدها بالشارع ، وفقاً لأسرة الشاب .

من جانبها تناشد الأسرة مساعدتها ومعاونة الجهود الأمنية في العثور على الشاب الذي مر شهر على إختفاءه .