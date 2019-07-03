بالفيديو.. مواصفات سيارة ” X6 الجديدة ” من بي إم دبليو

واشنطن(صدى):

شرعت ” بي إم دبليو ” في اختبار سيارة ” X6 الجديدة ” ، والتي ستكون واحدة من أكثر سيارات الدفع الرباعي جاذبية وأناقة في العالم.

وعن مواصفاتها، فقد أتت السيارة بهيكل انسيابي كبير وأنيق، يميزه الشبك الأمامي الذي يعكس روح ” بي إم دبليو ” ، إضافة إلى المصابيح الجذابة التي تعمل بتقنيات LED.

وتتسم هذه السيارة أيضآ بعجلات رياضية كبيرة، وواجهة خلفية تحوي مصابيح متطورة، وزوجين من العوادم التي تحسن من تدفق الغازات بشكل يزيد من عزمها أثناء الحركة.

وفيما يتعلق بأنواع المحركات، فقد أتت بمحركات بـ 6 أسطوانات وعزم 250 و400 حصان، ومحركات توربينية بـ 8 أسطوانات، وعزم 575 و600 حصان، ستعمل مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل.

كما ستزود السيارة الجديدة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام يتحكم بمعدل ارتفاعها عن سطح الأرض وزيادة هذا الارتفاع عند الحركة على الطرق الوعرة.

كما تأتي مع أحدث أنظمة المولتيميديا، وأنظمة لتحديد المواقع، ونظام لتنقية هواء المقصورة.