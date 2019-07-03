بلقيس فتحي تشبه فجر السعيد بالـ ” ناموسة “
اندلعت الخلافات الحادة بين المطربة اليمنية بلقيس فتحي، والإعلامية الكويتية فجر السعيد؛ حيث تم استدعاء الأخيرة في النيابة إثر قضية رفعتها عليها بلقيس.
وقالت بلقيس في إشارة ضمنية منها إلى فجر السعيد: ” ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها ” .
وأوضحت المطربة اليمنية، في تصريحاتها المثيرة للجدل: ” الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة هي اللي بدت “.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 184 ] نشر منذ 42 دقيقة
هههههههههههههههههههههههههههههههههه
زين ذبحتي الناموسه قبل تلسعك في مكان خفي وتشفط دمه
رااايق[ عدد التعليقات: 6958 ] نشر منذ 24 دقيقة
بصراحة يااا بلقيس أعتقد ان فجر عطك وحده بالجبهة * شقتها شق **!!! ههههههههههههه