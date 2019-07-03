بلقيس فتحي تشبه فجر السعيد بالـ ” ناموسة “

أميرة خالد(صدى):

اندلعت الخلافات الحادة بين المطربة اليمنية بلقيس فتحي، والإعلامية الكويتية فجر السعيد؛ حيث تم استدعاء الأخيرة في النيابة إثر قضية رفعتها عليها بلقيس.

وقالت بلقيس في إشارة ضمنية منها إلى فجر السعيد: ” ناموسة ما تستحي قرصتني وجت بتهرب طلعت ثقيلة من كثر ما شفطت، صفقتها بيدي فشقيتها شق وماتت الله يرحمها ” .

وأوضحت المطربة اليمنية، في تصريحاتها المثيرة للجدل: ” الزبدة غسلت يدي بالصابون وحاليًا احتسي القهوة هي اللي بدت “.