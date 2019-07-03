بالفيديو.. ” الشاي ” يحضر بقوة في احتفال لاعبة منتخب أمريكا بهدفها

ماجد محمد(صدى):

احتفلت أليكس مورغان، لاعبة منتخب أمريكا للسيدات، أمس الثلاثاء، بإحرازها هدفًا من ضربة رأس في شباك إنجلترا لتقود الولايات المتحدة للتأهل للمباراة النهائية بكأس العالم لكرة القدم للسيدات، بطريقة مثيرة.

وبعد إحرازها الهدف، ركضت مورغان إلى جانب الملعب ثم توقفت لتقلد طريقة احتساء الشاي، وذلك قبل يومين من عيد الاستقلال في الولايات المتحدة، والذي يخلد ذكرى الاستقلال عن بريطانيا عام 1776.

وصرحت لاعبة يوفنتوس: ” توقعت أن تسجل مورغان هدفًا لكنني لست سعيدة بطريقة احتفالها”؛ متابعة: ” قد أكون مخطئة لكن الاحتفال ضد إنجلترا ونحن نحب تناول الشاي في إنجلترا، لست من هواة احتساء الشاي لكن هذا تقليد مرتبط بنا لذا أعتقد أن طريقة الاحتفال كريهة ” .

وأشارت إلى إنها احتفلت بهذه الطريقة ردًّا على الانتقادات الموجهة للفريق الأمريكي بعد اتهام حامل اللقب بالغطرسة: ” أردت احتفالًا مثيرًا للانتباه. أعرف أن ميغان رابينو تحظى بأفضل طريقة احتفال وكان يجب أن أحاول التوصل لطريقة جذابة ” .