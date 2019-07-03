الأمم المتحدة تمنح مدرسة المبتكرة الصغيرة السعودية عضوية برنامج الأتفاق العالمي

رشيدة المطيري(صدى):

حققت مدرسة المبتكرة الصغيرة الاهلية بقيادة المربية الفاضلة الاستاذة مسفرة ابراهيم ‬الغامدي قائدة ومالكة مدارس المبتكرة الصغيرة الاهليه للبنات .. انجازا عالميا بحصولها على عضوية برنامج الأمم المتحدة للاتفاق العالمي.

يذكر أن مسفرة الغامدي لها العديد من العضويات والمناصب الهامة المتمثلة في العديد من المواقع

نائب رئيس لجنة التعليم الاهلي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عضو مجلس الغرف وسفير أممي للشراكة المجتمعية ومستشار تطبيقات الاستدامة ( سفير ةالسلام الدولي ) من قبل الأكاديمية الدولية لسفراء السلام والمدير الاقليمي لمنطقة جدة المعتمدة اعتماداً دولياً من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الاعتماد الدولية (IAO ) لنشر السلام في العالم أجمع ..‫

. وتعد مدرسةالمبتكرة الصغيرة الاهلية أول مدرسة خاصه خليجية وعربيه تحصل على هذه العضوية الأممية . وقد أشرفت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية على تقديم الخدمة الاستشارية للمدرسةللحصول على عضوية برنامج الامم المتحدة للاتفاق العالمي. .