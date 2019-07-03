جريمة صادمة.. أم تقتل طفلتيها والسبب.. ” تعرقلان أسلوب حياتها “

لندن(صدى):

كشف صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، عن جريمة قتل صادمة لطفلتين على يد أمهما بسبب “عرقلة أسلوب حياتها ” وفقاً لإعترافها .

وتفصيلاً فقد أقدمت “عارضة أزياء ” على قتل إبنتيها “ثلاث سنوات ، وعام ونصف ” ، دونما ندم أو حزن لفقدهما .

وكشفت تحريات الأدلة الجنائية عن بحث الأم على الإنترنت عن طريقة لقتل طفلتيها دون آثار قبل يوم واحد من وقوع الجريمة ، ومن ثم ثبتت إدانتها بخنقها لهما ، لتواجه محاكمة القضاء .