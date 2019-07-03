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جريمة صادمة.. أم تقتل طفلتيها والسبب.. ” تعرقلان أسلوب حياتها “

جريمة صادمة.. أم تقتل طفلتيها والسبب.. ” تعرقلان أسلوب حياتها “
لندن(صدى):

كشف صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، عن جريمة قتل صادمة لطفلتين على يد أمهما بسبب “عرقلة أسلوب حياتها ” وفقاً لإعترافها .

وتفصيلاً فقد أقدمت “عارضة أزياء ” على قتل إبنتيها “ثلاث سنوات ، وعام ونصف ” ، دونما ندم أو حزن لفقدهما .

وكشفت تحريات الأدلة الجنائية عن بحث الأم على الإنترنت عن طريقة لقتل طفلتيها دون آثار قبل يوم واحد من وقوع الجريمة ، ومن ثم ثبتت إدانتها بخنقها لهما ، لتواجه محاكمة القضاء .


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 7 ساعات

المروانه لعبت بعقلها الحقيره
ممكن ايداعهم عند اي عائله تستعد لتربيتهم

[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 3 ساعات

استغفر الله العظيم.وليش تخلف اذا ماتبي اطفال

[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول و لاقوة الا بالله …

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