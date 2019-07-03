جريمة صادمة.. أم تقتل طفلتيها والسبب.. ” تعرقلان أسلوب حياتها “
كشف صحيفة “ديلي ميل ” البريطانية ، عن جريمة قتل صادمة لطفلتين على يد أمهما بسبب “عرقلة أسلوب حياتها ” وفقاً لإعترافها .
وتفصيلاً فقد أقدمت “عارضة أزياء ” على قتل إبنتيها “ثلاث سنوات ، وعام ونصف ” ، دونما ندم أو حزن لفقدهما .
وكشفت تحريات الأدلة الجنائية عن بحث الأم على الإنترنت عن طريقة لقتل طفلتيها دون آثار قبل يوم واحد من وقوع الجريمة ، ومن ثم ثبتت إدانتها بخنقها لهما ، لتواجه محاكمة القضاء .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 7 ساعات
المروانه لعبت بعقلها الحقيره
ممكن ايداعهم عند اي عائله تستعد لتربيتهم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 3 ساعات
استغفر الله العظيم.وليش تخلف اذا ماتبي اطفال
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49792 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوةالاباالله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول و لاقوة الا بالله …