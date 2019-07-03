بداية النهاية.. تفكك حزب أردوغان وتأسيس حزب آخر موازي له

أنقرة(صدى):

يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة ” أردوغان ” حالة من الإنهيار والتصدع مقابل تأسيس حزب موازي يجمع شخصيات منشقة عن أردوغان ويتمتع بشعبية عريضة .

وكشفت مصادر إعلامية أن الرئيس التركي السابق عبدالله غل تعاون مع وزير الإقتصاد السابق ذو الشعبية العريضة علي بابا جان لتأسيس حزب مناهض لحزب أردوغان الذي حاول الإطاحة بالجميع والتفرد بالسلطة ، وذلك خلال بضعة أشهر .

كما كشفت صحف تركية إنشقاق 80 عضو بحزب أردوغان عنه للإنضمام للحزب الجديد المرتقب الذي يضم الشخصية البارزة أحمد داوود أوغلو رئيس الوزراء السابق الذي أعلن معارضته لأردوغان .

وكشف “علي باباجان ” أن الحزب الجديد سيعتمد على المبادئ التي جذبت الكثيرين لحزب العدالة والتنمية في السنوات الأولى قبل تسلط أردوغان ، إذ سيجمع بين الجذور الإسلامية والتوجهات الديمقراطية والليبرالية ، الأمر الذي يضع أردوغان في مأزق كبير أمام إتخاذ معارضته خطوات جدية تهدد منصبه .