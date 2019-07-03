توطين الوظائف بنجران تنفذ جولات تفتيشية وتضبط عددا من المخالفات

نجران(صدى):

نفذت لجنة توطين الوظائف بنجران أمس، جولات تفتيشية على محلات بيع النظارات بالمنطقة، وذلك بهدف التأكد من تطبيق قرارات التوطين في الأنشطة المستهدفة.

وأبان مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله محمد الدوسري، أن لجنة توطين الوظائف زارت 16 محلاً ومنفذاً للبيع، حصرت خلالها 18 موظفاً سعودياً، فيما رصدت 15 وافداً يعملون في المهن غير المشمولة بالتوطين، إلى جانب حصر 6 فرص عمل جديدة للسعوديين، بينما جرى ضبط 4 مخالفات لوافدين يعملون في مهن يقتصر فيها العمل على السعوديين وتم إحالتهم لمكتب العمل لاستكمال الإجراء النظامي.

ودعا الدوسري أصحاب الأعمال إلى المسارعة بتوطين الوظائف المستهدفة وشغلها بالسعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين، مشدداً على استمرار الجولات الرقابية على مدار الساعة للتأكد من الالتزام بقرارات التوطين.