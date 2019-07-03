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المرصد السوري: طائرات النظام تشن عدة غارات جنوب إدلب

المرصد السوري: طائرات النظام تشن عدة غارات جنوب إدلب
لندن(صدى):

نفذت طائرات النظام السوري الحربية عدة غارات جوية صباح اليوم الأربعاء استهدفت مواقع في ركايا سجنة وحيش وبابولين ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب و محيط الفوج 46 بريف حلب الغربي فيما استهدف الطيران الروسي صباح اليوم مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي .

وألقى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على محور كبانة بجبل الأكراد .

وشنت طائرات روسية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية، عدة غارات جوية بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على مناطق في حرش منطقة الحمامة بريف مدينة جسر الشغور حيث استهدفت معسكراً لتنظيم “هيئة تحرير الشام” فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية .

كما قصفت قوات النظام بأكثر من 150 قذيفة صاروخية ومدفعية مواقع في اللطامنة وكفرزيتا ولطمين بريف حماه الشمالي وسفوهن وبعربو وحسانة والنقير وعابدين و محيط خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وزمار وجزرايا بجنوب حلب.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

هههههههههههههههههههه
ما شاء الله رجال هنا
حرام انك حافظ النعجه
وإسرائيل
تشخمط في اهل اهلك
ولك يا بن المخروبه
اضرب يابن النعجة

[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 1 ساعة

ما يقدر يلعب مع اسياده فهم من يحفظون له كرسي الحكم كما حفظوه لابيه مقابل الجولان

[ عدد التعليقات: 6959 ] نشر منذ 47 دقيقة

إن شاء الله الشعب السوري راح يسحلك سحال بشوارع دمشق * ياااا بشار الجحش * أنت والشبيحة تبعك **!
*
وخل روسيا وإيران و حزب حسن أبو السعابيل ينفعوك ** يااا ولد أنيسه ***

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