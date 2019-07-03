للمرة الأولى.. إزالة فيروس نقص المناعة من جينات حية

واشنطن(صدى):

تصدى باحثون أمريكيون، لفيروس نقص المناعة المكتسبة “HIV” الذي يؤدي إلى مرض الإيدز، ما يمنح بارقة أمل لنحو 37 مليون شخص انتقلت إليهم العدوى في العالم.

وتمكن العلماء لأول مرة من إزالة فيروس نقص المناعة المكتسب من الحمض النووي لدى فئران حيّة كانت تحمل الفيروس.

واعتمد الباحثون على دواء خاص إلى جانب تقنية التعديل الوراثي لأجل التحكم في الجينات، وقضوا على الفيروس بشكل كامل، لدى بعض الفئران المصابة.

لجأ الأطباء إلى علاج يسمى بـ”ليزر ART”، لأجل منع الفيروس من التفاقم والتضاعف في أجسام الحيوانات، وتم تقديم دواء يؤدي مفعوله بشكل بطيء على مدى أسابيع.

وعند وصول الدواء إلى هذه البؤر من جسم الفئران، يتم الاعتماد على تقنية في الهندسة الوراثية تعرف بـ CRISPR-Cas9 بغرض تنظيف الجينات وإزالة فيروس نقص المناعة المكتسب من الصبغيات.