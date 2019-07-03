البنوك تسارع للمشاركة في طرح أرامكو 

عادل الحربي(صدى):

سارعت بنوك الاستثمار إلى المنافسة من جديد على تقديم المشورة لأرامكو في طرحها العام الأولي المحتمل، بعدما أكد وزير الطاقة خالد الفالح خططًا للمضي في إدراج الشركة عام 2020 أو 2021.

ويسعى مصرفيون سبق لهم الاضطلاع بدور في الطرح العام الأولي إلى عقد اجتماعات مع أرامكو، كما أن هناك بعض التغيير فيما يتعلق بالأدوار التي يمكن أن تضطلع بها البنوك إذا مضت محادثات الطرح العام الأولي قدمًا.

واختيرت بنوك جيه.بي مورغان ومورغان ستانلي وإتش.إس.بي.سي للمشاركة بدور قيادي في أكبر طرح عام أولي على الإطلاق في العالم، حينما تم الإعلان عن الخطة لأول مرة عام 2016.

وفوضت أرامكو بنكي الاستثمار موليس آند كو وإيفركور للعمل كمستشارين مستقلين، لكن خطط الإدراج محليًا ودوليًا تأجلت في وقت لاحق.