5 طرق بسيطة لفحص أعطال السيارة بواسطة الOBD 

متابعة_أميرة خالد(صدى):

أشار خبير سيارات إلى فوائد مأخذ الOBD، ومن أبرزها أولا.. يتم وصل كمبيوتر السيارة مع اللابتوب عبره بواسطة كبل ويتم فحص السيارة بالكامل بواسطة برنامج الفحص الخاص بنوع سيارتك والموجود في اللابتوب فيعطيك كود رقمي لسبب العطل وهناك جداول تترجم كل المعلومات وهو مستخدم لدى معظم فاحصي الكمبيوتر.

ثانيا.. يوجد جهاز فحص يشبه الموبايل مزود بكبل OBD يوصل بالمأخذ ويتم بواسطته فحص السيارة بالكامل وبسهولة أكثر من اللابتوب لسهولة حمله ورخص ثمنه ونستطيع بواسطته كشف جميع الاعطال وتشخيصها ويمكن بواسطته أيضا مسح الأخطاء وإطفاء اي لمبة أعطال ظهرت على التابلوه.

ثالثا.. يمكن توصيل المأخذ باللابتوب ومن خلال CD يتم تنزيل برنامج التعريف على جوالك ” خاص ببرامج الأندرويد او برامج الآبل الايفون ” وتعمل بواسطة البلوتوث بالنسبة للأندرويد وبتقنية أخرى بالنسبة للآيفون وبحيث يمكنك فحص سيارتك عبر خيار SCAN وبالتالي يعطيك كود رقمي لرقم العطل وبالنظر للجدول فورا تستطيع كشف القطعة أو الحساس العاطل وتبديلها وهذه التقنية بسيطة جدا وكلفتها ليست عالية.

رابعا.. يوجد كبل مخصص مزود برأس يركب على ماخذ الOBD من طرف يثبت على مأخذ OBD في سيارتك ومن طرفه الاخر مأخذ ولاعة سجائر يركب على ولاعة سيارة أخرى، بحيث يتم تزويد كمبيوتر سيارتك بالطاقة الكهربائية اللازمة لعمله وبذلك نستطيع فك بطاريتها بأمان وتبديلها أو إجراء صيانات للسيارة ونضمن بذلك عدم فقدان الذاكرة المؤقتة في كمبيوتر سيارتك والتي قد تكون كارثية في بعض السيارات ذات التقنية العالية.

خامسا.. ظهرت في الاسواق قطعة مثيرة للجدل كثيرا تركب على مأخذ الOBD2 ويزعم المروجين لها بانها توفر 15% من صرف الوقود وذلك من خلال مراقبتها لطريقة قائد السيارة في القيادة وتعديل اعدادات البخاخات والمضخة وتبديل سرعات البواط.