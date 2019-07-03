  • الأربعاء 3

    يوليو

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. مقشر طبيعي لنعومة مثالية لليدين والحفاظ على مظهرهما

مقشر طبيعي لنعومة مثالية لليدين والحفاظ على مظهرهما

مقشر طبيعي لنعومة مثالية لليدين والحفاظ على مظهرهما
أميرة خالد(صدى):

تتعرض يداكي لعوامل الجفاف يومياً بسبب تغير الطقس والتلوث ، والغسيل المتكرر ،لذا ينصح الخبراء بضرورة ترطيبها واستخدام مقشر لطيف للتخلص من الخلايا الميتة التي تسبب خشونتها .

ووفقاً لموقع ” boldsky” ، فإنه يمكن استخدام مقشر الشوفان والعسل كقناع مثالي لليدين لإحتوائهه على عناصر وفيتامينات هامة لصحة البشر ونعومتها ، وذلك على النحو التالي :

المكونات : ملعقتين كبيرتين من كلٍ من العسل والشوفان .
الطريقة : قومي بمزج العنصرين جيداً ، ثم ضعي الخليط على يديكي ونظفيهما به برفق لبضع دقائق ، ومن ثم اغسلي يديكي بالماء الفاتر .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *