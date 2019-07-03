مقشر طبيعي لنعومة مثالية لليدين والحفاظ على مظهرهما

أميرة خالد(صدى):

تتعرض يداكي لعوامل الجفاف يومياً بسبب تغير الطقس والتلوث ، والغسيل المتكرر ،لذا ينصح الخبراء بضرورة ترطيبها واستخدام مقشر لطيف للتخلص من الخلايا الميتة التي تسبب خشونتها .

ووفقاً لموقع ” boldsky” ، فإنه يمكن استخدام مقشر الشوفان والعسل كقناع مثالي لليدين لإحتوائهه على عناصر وفيتامينات هامة لصحة البشر ونعومتها ، وذلك على النحو التالي :

المكونات : ملعقتين كبيرتين من كلٍ من العسل والشوفان .

الطريقة : قومي بمزج العنصرين جيداً ، ثم ضعي الخليط على يديكي ونظفيهما به برفق لبضع دقائق ، ومن ثم اغسلي يديكي بالماء الفاتر .