أهم المعلومات عن الشيخ الإماراتي الراحل خالد بن سلطان القاسمي

أبو ظبي(صدى):

أعلن ديوان الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة، الاثنين الماضي، عن وفاة نجله خالد بن سلطان بن محمد القاسمى، في العاصمة البريطانية لندن؛ ليتم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، فيما لم تعلن رسميا أسباب الوفاة.

وفي المعلومات، عن الشاب الراحل خالد، فهو يبلغ من العمر 39 عاما، وآخر الأبناء الذكور لحاكم الشارقة، بعد وفاة أخيه محمد في عام 1999 عن عمر ناهز 24 عاما؛ بينما للشيخ القاسمي أربع بنات، وولدان توفي كلاهما، من زيجتين.

ونال الراحل منحة دراسية في الفن وهو في سن التاسعة، وغادر الشارقة إلى بريطانيا والتحق بمدرسة ” تونبريدج ” في كينت، كما درس الفرنسية والإسبانية في جامعة ” كوليدج لندن ” وحصل على درجة جامعية في الهندسة المعمارية في رابطة علوم الهندسة المعمارية في لندن.

وشغل منصب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة ” ألف ” ، وأسس في عام 2008 العلامة التجارية ” قاسمي ” لموضة أزياء الرجال في بريطانيا؛ فيما شارك في عدد من أنشطة موضة الأزياء مثل ” أسبوع لندن ” لأزياء الرجال.

وشارك الراحل في ” أسبوع موضة باريس ” في خريف عام 2010 كأول مصمم خليجي للأزياء يشارك بتصاميمه الخاصة، بينما تعاون خالد مع عدد من الفنانين الأوروبيين في تصميم أزياء مثل ليدي غاغا والمغنية البريطانية شيرل كول والمغنية البريطانية لورنس وليغ.