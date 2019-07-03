” آل سويلم ” يدفع إبراهيم المهيدب لخلافته في رئاسة النصر

طلال الغامدي(صدى):

ألقت بعض التقارير الضوء على قرار رئيس نادي النصر المنتهي ولايته سعود آل سويلم، بالدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة النادي، بداية من الموسم المقبل.

وعن التفاصيل، ذكرت التقارير أن ” آل سويلم ” يحاول إقناع إبراهيم المهيدب، للترشح لرئاسة النصر في الانتخابات الجارية حاليًا.

ويأتي ذلك لأنه يحظى بدعم عدد كبير من المنتمين لهذا الكيان العملاق، حيث وعد ” آل سويلم ” المهيدب بمواصلة أعضاء شرف النصر دعم النادي، مثلما حدث في الموسم الماضي، في حال وصوله إلى الرئاسة.

يذكر أن سعود آل سويلم كان قد أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة “ النصر ” في الانتخابات الجارية حاليًا؛ مكتفيًا بالسنة التي تولى فيها المنصب.