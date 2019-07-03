” آل سويلم ” يدفع إبراهيم المهيدب لخلافته في رئاسة النصر
ألقت بعض التقارير الضوء على قرار رئيس نادي النصر المنتهي ولايته سعود آل سويلم، بالدفع بمرشح جديد لخلافته في رئاسة النادي، بداية من الموسم المقبل.
وعن التفاصيل، ذكرت التقارير أن ” آل سويلم ” يحاول إقناع إبراهيم المهيدب، للترشح لرئاسة النصر في الانتخابات الجارية حاليًا.
ويأتي ذلك لأنه يحظى بدعم عدد كبير من المنتمين لهذا الكيان العملاق، حيث وعد ” آل سويلم ” المهيدب بمواصلة أعضاء شرف النصر دعم النادي، مثلما حدث في الموسم الماضي، في حال وصوله إلى الرئاسة.
يذكر أن سعود آل سويلم كان قد أعلن عدم نيته الترشح لرئاسة “ النصر ” في الانتخابات الجارية حاليًا؛ مكتفيًا بالسنة التي تولى فيها المنصب.
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