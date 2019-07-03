لزيادة فرصة حملك.. 5 أطعمة لتعزيز الخصوبة وتنشيط عملية التبويض

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعاني بعض السيدات من مشكلة تأخر الحمل نتيجة لضعف التبويض والخصوبة ، أو أسباب صحية أخرى .

ويؤكد خبراء التغذية أن هناك أطعمة تساعد على تنشيط التبويض وتعزيز خصوبة المرأة ، وهي كالتالي :

1- الجرجير والخس : فهما من الورقيات الهامة لإحتوائهما على فيتامينات ومعادن هامة لتنشيط عمل المبيضين .

2- سمك السلمون والتونة : يعززان إنتاج الهرمونات الأنثوية وبالتالي تسهل عملية التخصيب .

3- الملوخية : تساعد على زيادة الخصوبة لدى المرأة والرجل لإحتوائها على فيتامينات هامة .

4- الفاصوليا والعدس : من البقوليات الهامة لإحتوائهما على الحديد والألياف والمعادن التي تساعد على نشاط الجهاز التناسلي .

5 – السبانخ : تحتوي على فيتامينات هامة وعناصر قادرة على علاج المشكلة .