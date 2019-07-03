طفل يفارق الحياة بعد غرقه بمسبح مدرسة في الرياض

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني بالرياض، اليوم الأربعاء، من انتشال جُثة طفل سوداني توفي غرقاً في مسبح إحدى المدارس بحي النزهة في الرياض.

وفي التفاصيل، أبلغ مقيم سوداني، مساء أمس الثلاثاء، الجهات الأمنية عن اختفاء ابنه الصغير الذي تركه مع شقيقه بمسبح إحدى المدارس في حي النزهة بالرياض، فيما قال له مشرفو المسبح أن ابنه خرج من المسبح وتوجه إلى دورة المياه ولم يروه بعد ذلك.

وعلى الفور، تم استدعاء فرق الدفاع المدني التي أجرت مسحاً شاملا لمبنى المدرسة، لتعثر على جُثة الطفل داخل المسبح.