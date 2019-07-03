تنفذها أمانة عسير وبلدياتها.. أمير عسير يدشن مبادرة عون الزائر

محمد السعران(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير يوم أمس الثلاثاء مبادرة عون الزائر والتي تنفذها أمانة عسير وبلدياتها، بمشاركة فريق عمل من أمن الطرق والدوريات الأمنية والمرور وسندكم التطوعي، ضمن مبادرة حسن الوفادة التي أطلقها الأمير تحت شعار مرحباً ألف في عسير .

وتعود فكرة المبادرة إلى توفير سطحة وفنيين على الطرق لمرتادي منطقة عسير على الطرق الرئيسية خلال فترة الصيف حيث توفر لقائدي المركبات في حال حدوث أي اضطرار للتوقف سواء لإصلاح عجلة أو نفاذ وقود أو أي أعمال ميكانيكية أخرى يمكن معالجتها بالموقع وذلك مجاناً وبدون أي مقابل من خلال الاتصال على رقم موحد لاستقبال البلاغات، ويتم فورا مباشرتها من خلال فنيين مدربين ومؤهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن تفاعل الأمانة للضيوف القادمين للمنطقة امتداداً لرؤية الأمانة في تنفيذ حسن الوفادة للقادمين لزيارة المنطقة .

وتهدف هذه المبادرة إلى إبراز الصورة المشرفة للجهات الحكومية في خدمة زوار منطقة عسير من خلال تقديم العون والمساعدة لهم ، والتكامل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الخدمة مع المستفيدين بجودة عالية ، وتعريف الزوار باهتمام الجهات الكومية بالزائر وتذليل كافة العقبات أمامه ، وكذلك رفع مستوى السلامة على الطرق .