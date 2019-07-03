الشاب الذي نجا بأعجوبة من حادث بجدة يروي التفاصيل وأسباب تنازله عن شكواه
في رد فعل غير متوقع ، أكد الشاب الذي نجا بأعجوبة من حادث مروع بحي المشتل بجدة تنازله عن شكواه ضد قائد السيارة الذي كاد أن يصدمه لولا أن تدخلت العناية الإلهية .
وأكد المواطن ” سالم سعد نصير ” ، أنه بصحة جيدة ولم يتعرض إلا لإصابة طفيفة في يده ، مشيراً إلى أنه لا داعي لشكوى قائد السيارة إذ أنه لا يوجد سبب لإتهامه لأنه ليس بينهما سابق معرفه .
وعن تفاصيل الحادث ، قال “نصير” أنه كان يشترى سماداً من المشتل وذهب لترتيب حقيبة السيارة قبل أن يقوم العامل بوضعه ،ليفاجأ بسيارة مسرعة تصدم سيارته من الخلف ما دفعه بعيداً ، بينما لحقت بالسيارة أضرار كبيرة .
وكانت كاميرات المراقبة قد وثقت الحادث الذي انتشر بصورة واسعة بين مواقع التواصل الإجتماعي في أعجوبة لنجاة الشاب .
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7733 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامته والحديد يتعوض
ابو عمار[ عدد التعليقات: 185 ] نشر منذ 3 ساعات
الحمد لله على سلامتك
مغرد[ عدد التعليقات: 912 ] نشر منذ 29 دقيقة
جزاك الله خير هذا من طيب اصلك وطيب قلبك وفعلت فيه وانشا الله يقدر ما سويت معاه فسبحان الذى انجاك والحديد يتعوض