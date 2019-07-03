أول تعليق لمحمد هنيدي على نفاذ تذاكر ” 3 أيام فى الساحل ” بالمملكة 

جدة(صدى):

نفذت تذاكر مسرحية النجم محمد هنيدى “3 أيام فى الساحل”، قبل ليلة العرض بيوم واحد فى مدينة “جدة” بالمملكة،حيث نفذت جميع الحفلات المقرر تقديمها علي المسرح العربي في جدة بدءا من اليوم الأربعاء.

وعبر هنيدى خلال تصريحات صحفية، عن سعادته بحجم الإقبال الذي فاق كل التوقعات حتى قبل أن تبدأ الحملات الدعائية بجدة، موضحا أن هذا ليس بغريب علي الجمهور السعودي الذواق والعاشق للفن الجيد بصفة عامة.

وكان الفنان محمد هنيدي احتفل فور وصوله إلي جدة لبدء بروفات عرض مسرحيته الجديدة “3 أيام في الساحل” المقرر عرضها في المملكة خلال الفترة من 3 إلي 6 يوليو المقبل.