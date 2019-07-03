زوج يقاضي زوجته لإهانته أمام أطفالهما
قامت امرأة آسيوية بإهانة زوجها العربي في الشارقة أمام أطفالهما؛ وهو الأمر الذي دفع زوجها برفع دعوى بتهمة إهانته أمام أطفالها.
وعن التفاصيل، أفاد الزوج في الشكوى المقدّمة أن امرأته كانت تشتبك معه في أي شيء يقولوه، ولا تتهاون في إهانته أمام أطفالهما الأربعة.
أما الزوجة فقد نفت كل التهم أمام المحكمة، زاعمةً وجود مشاكل زوجية سابقة.
وأجلت المحكمة القضية حتى يوم 22 من الشهر الحالي؛ لإعطاء الزوجين فرصة للتصالح.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 8 ساعات
لانك دجاجه فمن حقها اهانتك
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 8 ساعات
اذا ماتحترمك طلقها
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 3 ساعات
الفرس من خيالها ، والمرة من رجالها،،
معنى ذلك ، أن الفارس الجيد إذا امتطى صهوة فرسه وجهها الوجهة التي يريدها وبلغ المكان الذي يقصده بيسر وسهولة ، أما لم يكن فارساً صعب عليه قيادتها . وكذلك الزوج الحازم يسيطر على زوجته سيطرة تامة ويوجهها الوجهة التي يريدها وتنقاد إليه ولا تخرج من قبضة سيطرته ، أما غير الحازم فيفقد سيطرته عليها وتصبح هي المسيطرة عليه .
يظرب : لأثر شخصية أحد الزوجين في تثبيت التحكم بينهما .
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 3 ساعات
الفرس من خيالها ، والمرة من رجالها،،
معنى ذلك ، أن الفارس الجيد إذا امتطى صهوة فرسه وجهها الوجهة التي يريدها وبلغ المكان الذي يقصده بيسر وسهولة ، أما لم يكن فارساً صعب عليه قيادتها . وكذلك الزوج الحازم يسيطر على زوجته سيطرة تامة ويوجهها الوجهة التي يريدها وتنقاد إليه ولا تخرج من قبضة سيطرته ، أما غير الحازم فيفقد سيطرته عليها وتصبح هي المسيطرة عليه .
يظرب : لأثر شخصية أحد الزوجين في تثبيت التحكم بينهما .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 3 ساعات
صح لسانك يااخ صريح ، جئت باالصراحه والفصاحه ، لاهنت ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41468 ] نشر منذ 3 ساعات
الي يرضى على نفسه قدره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 49790 ] نشر منذ 3 ساعات
ياجماعة الخير أهدوا شوي
الحرمه ماسوت شي
بس قالت له
تعال تحرش فيني مثل ماكنت تتحرش فيني برمضان😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عوافي[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 1 ساعة
صح بدنك ياأخونا ابو محمد 😎،ولاتهون،