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زوج يقاضي زوجته لإهانته أمام أطفالهما

زوج يقاضي زوجته لإهانته أمام أطفالهما
أبو ظبي(صدى):

قامت امرأة آسيوية بإهانة زوجها العربي في الشارقة أمام أطفالهما؛ وهو الأمر الذي دفع زوجها برفع دعوى بتهمة إهانته أمام أطفالها.

وعن التفاصيل، أفاد الزوج في الشكوى المقدّمة أن امرأته كانت تشتبك معه في أي شيء يقولوه، ولا تتهاون في إهانته أمام أطفالهما الأربعة.

أما الزوجة فقد نفت كل التهم أمام المحكمة، زاعمةً وجود مشاكل زوجية سابقة.

وأجلت المحكمة القضية حتى يوم 22 من الشهر الحالي؛ لإعطاء الزوجين فرصة للتصالح.


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 188 ] نشر منذ 8 ساعات

لانك دجاجه فمن حقها اهانتك

[ عدد التعليقات: 7754 ] نشر منذ 8 ساعات

اذا ماتحترمك طلقها

[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 3 ساعات

الفرس من خيالها ، والمرة من رجالها،،

معنى ذلك ، أن الفارس الجيد إذا امتطى صهوة فرسه وجهها الوجهة التي يريدها وبلغ المكان الذي يقصده بيسر وسهولة ، أما لم يكن فارساً صعب عليه قيادتها . وكذلك الزوج الحازم يسيطر على زوجته سيطرة تامة ويوجهها الوجهة التي يريدها وتنقاد إليه ولا تخرج من قبضة سيطرته ، أما غير الحازم فيفقد سيطرته عليها وتصبح هي المسيطرة عليه .

يظرب : لأثر شخصية أحد الزوجين في تثبيت التحكم بينهما .

[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 3 ساعات

الفرس من خيالها ، والمرة من رجالها،،

معنى ذلك ، أن الفارس الجيد إذا امتطى صهوة فرسه وجهها الوجهة التي يريدها وبلغ المكان الذي يقصده بيسر وسهولة ، أما لم يكن فارساً صعب عليه قيادتها . وكذلك الزوج الحازم يسيطر على زوجته سيطرة تامة ويوجهها الوجهة التي يريدها وتنقاد إليه ولا تخرج من قبضة سيطرته ، أما غير الحازم فيفقد سيطرته عليها وتصبح هي المسيطرة عليه .

يظرب : لأثر شخصية أحد الزوجين في تثبيت التحكم بينهما .

[ عدد التعليقات: 76908 ] نشر منذ 3 ساعات

صح لسانك يااخ صريح ، جئت باالصراحه والفصاحه ، لاهنت ,,

[ عدد التعليقات: 49790 ] نشر منذ 3 ساعات

ياجماعة الخير أهدوا شوي
الحرمه ماسوت شي
بس قالت له
تعال تحرش فيني مثل ماكنت تتحرش فيني برمضان😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 2460 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله …

[ عدد التعليقات: 6130 ] نشر منذ 1 ساعة

صح بدنك ياأخونا ابو محمد 😎،ولاتهون،

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