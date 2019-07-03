زوج يقاضي زوجته لإهانته أمام أطفالهما

أبو ظبي(صدى):

قامت امرأة آسيوية بإهانة زوجها العربي في الشارقة أمام أطفالهما؛ وهو الأمر الذي دفع زوجها برفع دعوى بتهمة إهانته أمام أطفالها.

وعن التفاصيل، أفاد الزوج في الشكوى المقدّمة أن امرأته كانت تشتبك معه في أي شيء يقولوه، ولا تتهاون في إهانته أمام أطفالهما الأربعة.

أما الزوجة فقد نفت كل التهم أمام المحكمة، زاعمةً وجود مشاكل زوجية سابقة.

وأجلت المحكمة القضية حتى يوم 22 من الشهر الحالي؛ لإعطاء الزوجين فرصة للتصالح.