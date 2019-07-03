حقيقة وجود قضايا مقلقة ضد الأندية السعودية في أروقة الفيفا 

نواف السالم(صدى):

كشف رئيس اتحاد الكرة الجديد ياسر المسحل عن حقيقة وجود قضايا مقلقة ضد الأندية السعودية في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقال المسحل، إن القضايا الخارجية جميعها قضايا روتينية، مثل قضايا بين لاعب أو مدرب من جهة ونادٍ من جهة أخرى، مؤكدا على عدم وجود قضايا مقلقة أو قرارات يتوقع صدورها ضد الأندية السعودية قريباً.

وعن المنتخب الوطني، أوضح رئيس اتحاد الكرة أنه بدأ بالتفاوض مع عدد من المدربين، وبعضهم لا زال مرتبطا بعمل، مؤكدا حرصهم على أن يكون الجهاز الفني للمنتخب جاهزا ومتواجدا قبل بداية أغسطس القادم.

ولفت المسحل إلى أن الأندية تتبع منظومة اتحاد الكرة، وتطبق عليها وعلى منسوبيها أنظمة ولوائح الاتحاد، وأن كل من يخالف الأنظمة سيعاقب.