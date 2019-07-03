بالصور.. تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

شهد محافظ ⁧‫خميس مشيط‬⁩ الأستاذ خالد بن مشيط ، ومدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني، مهرجان ⁧‫حسن الوفادة‬⁩ وتلوين أكبر شعار للمناسبة والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، في ممشى طريق الرياض بالمحافظة ، بمشاركة 300 طالب وطالبة.

وأكد “الجوني” خلال كلمة له ، أن الفعالية تأتي ضمن مناشط الإدارة لتفعيل مبادرة حسن الوفادة التي أقرها سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، تحت شعار ⁧‫مرحبا ألف في عسير‬⁩ ، لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة على قيم الوطن والذوق العام . ‬

من جهة أخرى دشن مدير عام التعليم في المنطقة ، برامج أندية الحي للبنات بخميس مشيط ، ضمن برنامج ⁧‫إجازتي4‬⁩ و ⁧‫تعليمكم ترفيه2‬⁩ ، في مركز الراشد مول بأبها .