بالصور.. تلوين أكبر لوحة لبرنامج ( حسن الوفادة) بتعليم عسير
شهد محافظ خميس مشيط الأستاذ خالد بن مشيط ، ومدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ سعد الجوني، مهرجان حسن الوفادة وتلوين أكبر شعار للمناسبة والذي نظمته الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، في ممشى طريق الرياض بالمحافظة ، بمشاركة 300 طالب وطالبة.
وأكد “الجوني” خلال كلمة له ، أن الفعالية تأتي ضمن مناشط الإدارة لتفعيل مبادرة حسن الوفادة التي أقرها سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، تحت شعار مرحبا ألف في عسير ، لتقديم رسالة وطنية وأخلاقية في المحافظة على قيم الوطن والذوق العام .
من جهة أخرى دشن مدير عام التعليم في المنطقة ، برامج أندية الحي للبنات بخميس مشيط ، ضمن برنامج إجازتي4 و تعليمكم ترفيه2 ، في مركز الراشد مول بأبها .
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