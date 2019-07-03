هجوم حاد ضد ميريام فارس عقب نعيها عزت أبو عوف

بيروت(صدى):

تعرضت النجمة اللبنانية، ميريام فارس، لهجوم حاد وعنيف عقب نعيها للفنان المصري الراحل، عزت أبو عوف، حيث أن الكثير من المتابعين أكدوا أنهم لن يتقبلوا منها أي شيء يخص مصر وأهلها.

وقال متابعوها، أنهم لم يسامحوها على الخطأ الذي ارتكبته في حقهم؛ بعد تصريحاتها الأخيرة التي أطلقتها بشأن أسباب عدم إقامتها حفلات في مصر؛ ما أثار غضب الشعب المصري.

وأوضحت ميريام، عبر ” تويتر “: ” يا أرقى وأجمل فنان شامل كان لي الشرف بالتعرف على شخصيتك المرحة والمحبة للحياة، عرفناك بمهنيتك وأخلاقك العالية وروحك الحلوة، خسرناك وربحنا إرثك إلى الأبد. الله يرحمك عزت أبو عوف ” .