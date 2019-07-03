” حسبي الله ونعم الوكيل ” تتسبب في حبس متهم 6 أشهر إضافية

تونس(صدى):

قررت محكمة في تونس، الحكم على شخص بالسجن 6 أشهر بسبب جملة ” حسبي الله ونعم الوكيل “، واعتراضه على هيئة المحكمة.

وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة في قضية سرقة، وقررت حبسه لمدة 8 أشهر، ورأى المتهم أن الحكم لم يكن عادلًا بالنسبة له، فصرخ قائلا: ” حسبي الله ونعم الوكيل ” .

ولم تتغاض المحكمة عن اعتراض المتهم، فقررت في شأنه محاكمة فورية، لتقضي بحبسه مدة إضافية 6 أشهر بتهمة سب موظفي القضاء.