” حسبي الله ونعم الوكيل ” تتسبب في حبس متهم 6 أشهر إضافية
قررت محكمة في تونس، الحكم على شخص بالسجن 6 أشهر بسبب جملة ” حسبي الله ونعم الوكيل “، واعتراضه على هيئة المحكمة.
وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة في قضية سرقة، وقررت حبسه لمدة 8 أشهر، ورأى المتهم أن الحكم لم يكن عادلًا بالنسبة له، فصرخ قائلا: ” حسبي الله ونعم الوكيل ” .
ولم تتغاض المحكمة عن اعتراض المتهم، فقررت في شأنه محاكمة فورية، لتقضي بحبسه مدة إضافية 6 أشهر بتهمة سب موظفي القضاء.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 7706 ] نشر منذ 30 دقيقة
شين وقوي عين