بالفيديو..استهتار ميسي يستفز مشجعي الأرجنتين

نواف السالم(صدى):

أثار لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، غضب الجماهير خلال مباراة نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا 2019، والتي انتهت بفوز البرازيل بهدفين نظيفين.

وفي هجمة الهدف الثاني لمنتخب البرازيل، وقف ميسي عندما أخذ جابرييل خيسوس الكرة من أمامه ليبدأ الهجمة المرتدة على دفاع الأرجنتين، والتي نتج عنها تسجيل فيرمينو للهدف الثاني.

وغضب المشجعين معربين عن صدمتهم من مدى استهتار نجم برشلونة خلال المباراة.

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